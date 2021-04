La Gelbison espugna Acireale: decide il penalty di Uliano

La Gelbison vince sul campo dell'Acireale e si aggiudica la sfida per il gradino più basso del podio. Anzi, per effetto del pareggio che la Cittanovese ha imposto al FC Messina, i rossoblù cilentani si portano momentaneamente al secondo posto alle spalle della capolista Acr Messina che guida con sei lunghezze di vantaggio sui vallesi.

La gara ha visto gli uomini di Ferazzoli soffrire soprattutto nella prima frazione, quando l'Acireale è andata più volte vicino alla rete la più clamorosa allo scadere con il palo colpito da Savanarola. Nella ripresa stesso spartito ma al 34’ Strumbo commette un fallo in area ai danni di Sparacello, l'arbitro assegna il penalty che il capitano Uliano trasforma per lo 0-1. Poi l'Acireale resta in dieci per l'espulsione di Viscomi.

Dopo un lungo recupero (8 minuti) arriva il triplice fischio che regala la vittoria alla Gelbison che balza alla piazza d'onore e domenica ospita la Cittanovese, per continuare a sognare.