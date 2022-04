Acireale-Gelbison, trasferta vietata ai cilentani: lo decide il Prefetto di Catania

La partita clou del girone I Acireale-Gelbison sarà vietata ai tifosi della squadra cilentana. Il Prefetto della Provincia di Catania, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno, per l'incontro in programma allo stadio Aci Sant'Antonio, giovedì 14 alle ore 15, nel turno che precede la Pasqua. La decisione adottata dall'organo di Governo, non è andata giù ai sostenitori del club rossoblu, i quali con una nota hanno palesato il loro dissenso: " Il tifo e la partecipazione - si legge nel comunicato dei CS 96 - sono l'essenza del calcio e vanno sempre rispettati. Eravamo sicuri che per una partita così importante si sarebbe trovata una soluzione per permettere ai tifosi della Gelbison di assistere di persona al match con l'Acireale, invece, questo purtroppo non sarà possibile. E' profondamnete ingiusto. Siamo delusi per questa decisione, ma questo non ci scoraggia perchè troveremo sempre la soluzione per stare vicino alla squadra, supportandola nel vincere questa partita fondamentale".