Acireale-Santa Maria Cilento 2-0, per i giallorossi continua il mal di trasferta

Per il Santa Maria Cilento continua il mal di trasferta: anche contro l'Acireale i giallorossi del tecnico Di Gaetano, tornano a casa a mani vuote. La gara si è giocata a Licata, di fatto a porte chiuse e i padroni di casa sono riusciti a condurla in porto con due reti giunte nella ripresa, mentre il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 anche se nel finale della prima frazione De Martino ha chiamato agli straordinari Grieco, dopo che in precedenza ci aveva provato in un paio di occasione Joao Pedro. Per il Santa Maria da segnalare una punizione di Catalano, respinta dalla difesa.

La ripresa si apre subito con il vantaggio dell'Acireale: al primo minuto Grieco, commette fallo su Ghisleni, il successivo penalty è trasformato da Sbrissa. Il Santa Maria accusa il colpo e rischia in più occasioni il raddoppio che arriva al 14’ con una bella azione finalizzata in modo vincente da De Martino. I cilentani provano a reagire ma sono senza esito i tentativi prima di Ielo e poi di Catalano. I padroni di casa sfiorano anche il tris con Canino. Va a vuoto anche l'ultimo assalto dei cilentani allo scadere con Maio.

Finisce 2-0 e i giallorossi del presidente Tavassi, restano a 31 punti a centro clasifica, mentre compie un bel balzo l'Acireale che sale a 26 e si porta quasi fuori dalla zona rossa. Domenica la squadra di Castellabate al Carrano ospita la Sancataldese che con 35 punti precede di 4 lunghezze Campanella e soci.