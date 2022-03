Afragolese-Atletico Uri 2-0: quarta vittoria di fila e quarto posto

Gara a senso unico allo stadio Papa di Cardito. Tutto facile per l’Afragolese, che archivia la pratica Atletico Uri nella prima frazione di gioco: Longo e Di Girolamo firmano il definitivo 2-0 e fanno volare i rossoblù al quarto posto in classifica, in condominio con l’Arzachena (che ha però una gara in meno, così come Torres e Nuova Florida, rispettivamente a +2 e +4).

L’approccio alla gara dell’undici di Fabiano è veemente. Tre minuti e Galletta – al tiro dopo una bella combinazione fra Celiento ed Esposito – manca di un nulla il bersaglio. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 19’: Caso Naturale confeziona per Longo che di testa deve solo scaricare in rete. Celiento pennella su punizione alla mezz’ora ma trova l’incrocio dei pali a dirgli di no. Allo scadere della prima frazione fa invece – di nuovo – centro Di Girolamo, lesto a risolvere una mischia in area sugli sviluppi di un corner di Van Ransbeck.

Nella ripresa, dieci minuti e ci riprova Celiento, stavolta con un destro dal limite che si spegne sul fondo. Stesso esito per la conclusione di Esposito una manciata di minuti più tardi. Nell’ultimo quarto di gara ci prova in due occasioni Caso Naturale, prima in acrobazia (su spunto di Bittaye), poi con un assolo in area: palla alta nel primo caso, arpionata dal portiere nel secondo.

È la quarta vittoria consecutiva per i rossoblù, che viaggiano a vele spiegate verso i quartieri alti della classifica.