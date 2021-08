Afragolese contro il Salernum per il Memorial Pippo Viscido

Due nuove pedine per il parco under dell’Afragolese. Il club del presidente Niutta ha ufficializzato il tesseramento di Vincenzo Galletta, esterno difensivo destro classe 2003, e Gaspare Miceli, centrocampista classe 2002.

Galletta – calcisticamente nato fra San Nicola di Castello di Cisterna e Real Casarea – è reduce da una stagione alla Juve Stabia. In precedenza, l’intensa esperienza con la Primavera dell’Ascoli.

Miceli è invece cresciuto nel settore giovanile del Trapani, poi il trasferimento al Parma. Dai ducali arriva in rossoblù.

Memorial Pippo Viscido – È intanto in programma per domani, allo stadio Figliolia di Baronissi, il Trofeo Acqua Lete in memoria di Pippo Viscido, tragicamente scomparso lo scorso maggio. L’Afragolese se la vedrà con il Salernum (fischio d’inizio alle ore 20). «Ingresso libero – precisa il club – solo per i possessori del green pass».