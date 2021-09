Afragolese, danni alle cabine elettriche del Moccia: «Niente presentazione»

Prima lo slittamento da mercoledì a venerdì. Adesso il definitivo annullamento. Non ci sarà nessuna presentazione ufficiale allo stadio Moccia: densa di amarezza la nota con cui l’Afragolese ha comunicato alla piazza le ragioni che hanno imposto il dietro front rispetto all’organizzazione dell’evento.

È un annuncio che sfocia in denuncia, quello del club del presidente Niutta: «Lo stadio Luigi Moccia, oggi terra di nessuno, versa in condizioni pessime. Ringraziamo il Commissario prefettizio per averci messo a disposizione la struttura, ma purtroppo oggi ci siamo imbattuti in un’ulteriore problematica che nella giornata di ieri non c’era. Le cabine elettriche dello stadio sono state danneggiate e l'impianto, che ieri godeva di energia elettrica, oggi ne era totalmente sprovvisto». E la mancanza di illuminazione – incalza il club – è solo una delle conseguenze del danneggiamento: «La cabina elettrica sprovvista di catenacci rappresenta un pericolo anche per i ragazzi che in pieno pomeriggio utilizzano la struttura senza alcuna autorizzazione per fare attività fisica, chiacchierare o bere una birra».

Materialmente impossibile, dunque, mettere l’impianto nelle condizioni di ospitare un evento aperto al pubblico, «nonostante la buona volontà» del club, nel frattempo impegnatosi «a spese proprie a ripulire gli spogliatoi abbandonati e ad eliminare la spazzatura e l’erba che ormai aveva invaso anche gli spazi comuni dello stadio».

Netta la presa di posizione della società. «Chiediamo scusa, ma i tifosi afragolesi meritano il meglio ed in questo momento lo stadio Luigi Moccia non ci rappresenta».