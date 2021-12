Afragolese, cinque casi Covid in squadra: slitta ancora la gara con la Torres

Slitta ancora il match d’alta quota del girone G fra Afragolese e Torres. Il match, riprogrammato per il 5 gennaio, è stato nuovamente rinviato a data da destinarsi, stavolta su richiesta della società del patron Niutta. Sono cinque – infatti – le positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra rossoblù (tampone positivo per tre calciatori under): da qui la richiesta di rinvio immediatamente recepita dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

La gara, inizialmente in programma per il turno infrasettimanale dell’8 dicembre, era stata inizialmente rinviata a causa dell’allarme scattato ad inizio dicembre, quando la compagine sarda, di ritorno dalla trasferta di Santa Maria Capua Vetere, si ritrovò a viaggiare – sul volo Roma-Algero – con un passeggero (di rientro dall’Africa) poi risultato positivo al Covid-19. Da lì, la misura dell’isolamento per il gruppo squadra sardo, poi sottoposto a doppio ciclo di tamponi.

Adesso le positività nel gruppo squadra di mister Fabiano: slitta ancora la sfida fra seconda (Torres) e terza (Afragolese) della classe.