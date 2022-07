Afragolese, conferme in difesa e attacco: Forte ed Elefante ancora in rossoblù

Due conferme per l’Afragolese di mister Cioffi. Dopo la positiva esperienza maturata nella passata stagione, continueranno in rossoblù Francesco Forte e Salvatore Elefante.

Entusiasmo nelle parole del «pilastro difensivo rossoblù» a margine della firma: «Rinnovare con l’Afragolese era una delle mie priorità. Non vedo l’ora di ricominciare a sudare insieme ai miei compagni, con la voglia di regalare le soddisfazioni che una piazza del genere merita».

Conferma anche per Salvatore Elefante, approdato lo scorso campionato all’Afragolese dopo un’esperienza – nella prima parte della stagione – al Portici. Per lui due gol all’attivo e ora tanta voglia di rimettersi a lavoro in vista di una nuova – intensa – esperienza: «La società anche quest'anno sta facendo grossi sforzi, i calciatori annunciati sono di grande spessore capitanati da un allenatore molto bravo e con parecchia esperienza. Sono orgoglioso di farne parte anch'io e sono già pronto per lavorare duramente e poter far felice una tifoseria che merita palcoscenici importanti».