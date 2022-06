Afragolese e Fabiano ai saluti: «Vissuto un’annata storica»

Si separano dopo una – intensa – stagione le strade dell’Afragolese e di Franco Fabiano. Club e tecnico hanno risolto consensualmente il rapporto «dopo un cordiale colloquio ricco di attestati di stima reciproci», con una precisazione: «il presidente Raffaele Niutta e Franco Fabiano, artefici di un'entusiasmante cavalcata calcistica che rimarrà negli annali della storia rossoblù, hanno deciso di rescindere consensualmente il rapporto di lavoro, promettendosi che quello attuale non sarà un addio ma un arrivederci».

Quindi i ringraziamenti di rito da parte della società: «L'Afragolese 1944 intende ringraziare mister Fabiano e tutto il suo staff per l'eccezionale lavoro svolto, che ha elevato la società rossoblù sul proscenio nazionale, partecipando con merito ad una finale playoff per la promozione in serie C, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».