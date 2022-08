Afragolese fuori dalla Coppa: Guarracino fa volare la Puteolana

È amaro l’esordio stagionale dell’Afragolese, che rimedia un sonoro 4-2 nel primo turno di Coppa Italia per mano della Puteolana. Ai diavoli rossi bastano 25 minuti per mettere virtualmente in ghiaccio la gara: l’avvio di gara è travolgente e Guarracino – doppietta per lui – e Di Palma portano i flegrei sul 3-0. Alla mezz’ora Romeo prova a riaprire i giochi con il colpo di testa – su assist di Aracri – che vale il momentaneo 3-1. Nemmeno il tempo di provare a tornare in partita, che Guarracino – ancora lui – cala il poker. L’Afragolese rischia di schiantarsi allo scadere della prima frazione ma Provitolo dice di no a Guarracino con due provvidenziali interventi in rapida sequenza.



Nella ripresa Romeo firma la sua personale doppietta al minuto 18, scaricando in rete un pallone vagante in area con una conclusione di prima intenzione. È il gol del definitivo 4-2. Afragolese fuori dalla Coppa. Avanza la Puteolana.