Afragolese-Giugliano, il finale è folle. Schiaffo a Cerone, Niutta: «Mi vergogno»

Doveva essere una festa di sport, un’occasione per rinsaldare i buoni rapporti fra società e tifoserie. Tant’è che alla vigilia era stata lanciata l’iniziativa delle sciarpe a quattro colori per celebrare a dovere il derby dell’amicizia. Sul campo l’Afragolese si è battuta per provare a ridurre il gap dal vertice, ma il Giugliano ha legittimato vittoria e primato incontrastato in classifica. Sugli spalti i tifosi hanno sostenuto incessantemente le proprie squadre. Tutto perfetto, insomma. Fino al triplice fischio, quando il nervosismo ha preso il sopravvento e sul terreno di gioco si è accesa qualche scintilla. È a questo punto che è intervenuto il presidente dell’Afragolese Raffaele Niutta: voleva fare da paciere – questo almeno testimoniano le immagini –, tanto che ha raggiunto uno ad uno i suoi calciatori per allontanarli ed impedire il contatto con quelli avversari. Fino a quando è sopraggiunto l’attaccante del Giugliano Cerone, avvicinatosi ad alcuni calciatori di casa: Niutta ha afferrato anche lui, che di riflesso – riferiscono fonti societarie – lo avrebbe afferrato per la cravatta. Quindi il faccia a faccia e, in un attimo, lo schiaffo rifilato dal presidente all’attaccante. Nel frattempo, in sottofondo, il laconico messaggio dello speaker: «La partita è finita. Abbiamo il buon senso di non farci ridere addosso. Tutti a casa, è andata così. Forza Afragolese e complimenti a chi ha vinto». Ci è poi voluto un po’ affinché la situazione tornasse alla calma.

A distanza di qualche ora, poi, il messaggio di scuse di Niutta, pubblicato sulla propria pagina facebook in risposta ad un post di ferma condanna. «Mi scuso umilmente, non so cosa mi sia preso. Sono entrato per dividere e sono stato istintivo! Mi vergogno, non ho parole. Chi mi conosce sa che persona sono, sempre di aiuto verso gli altri. Oggi ho sbagliato e mi faccio da parte. Mi vergogno di me stesso. Noi dovremmo dare l’esempio. Mi dispiace».

L’Afragolese non ha diramato alcuna nota ufficiale. Fonti societarie, vicine al patron, esprimono però fermo disappunto nei confronti del gesto violento di Niutta, stigmatizzando al tempo stesso il comportamento dell’attaccante del Giugliano, che avrebbe innescato la – ingiustificata e ingiustificabile – reazione.