Afragolese-Gravina 0-2, i rossoblù restano inchiodati ai playout

Reduce dal pari di Martina, l’Afragolese cade fra le mura amiche contro il Gravina e resta inchiodata al sestultimo posto in classifica. I pugliesi passano allo stadio Papa di Cardito con un gol per tempo: Kharmoud sblocca alla mezz’ora del primo tempo, Prado timbra il 2-0 in pieno recupero.

La prima - ghiotta - occasione del match è proprio di marca ospite: spettacolare la giocata in acrobazia di Stanisavic e sfera che si stampa sulla traversa. Il vantaggio Gravina alla mezz’ora nel segno di un caparbio Kharmoud che, atterrato in area, riesce a trovare il tempo della zampata vincente sfruttando una ribattuta della difesa. Replica Afragolese con Forte, che di testa spedisce di un soffio sul fondo, e Martiniello, che esalta i riflessi del portiere ospite.

L’Afragolese ci riprova ad inizio ripresa con Forte, su cui è decisivo Mascolo. Sul fronte opposto grande intervento di Provitolo a neutralizzare un calcio piazzato. In pieno recupero, poi, il 2-0 targato Prado: micidiale il suo tiro a giro, su cui nulla può Provitolo.