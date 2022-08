Afragolese ko in amichevole: doppio Grezio, è 2-1 Albanova

Sconfitta in amichevole per l’Afragolese, che ad Arienzo cede di misura all’Albanova (ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza): 2-1 il risultato finale. Biancazzurri nel segno di Grezio, in gol dopo appena un minuto di gioco e poi allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa subito un cambio per mister Cioffi, che gioca la carta Rizzo a rilevare De Angelis. Sette minuti e proprio il neoentrato Rizzo realizza la rete del definitivo 2-1 su assist di Esposito: micidiale la sua conclusione, che non lascia scampo al portiere biancazzurro.

Coppa Italia – Ufficializzato intanto, dal Comitato Interregionale, il calendario del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D e gli abbinamenti del primo turno, in programma – rispettivamente – per il 21 e il 28 agosto. L’Afragolese, che partirà dal primo turno, affronterà la vincente tra Paganese e Puteolana.