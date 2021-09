Afragolese ko contro il Matese: ed ora la presentazione al Moccia

Sconfitta in amichevole per l’Afragolese, che al Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese ha ceduto il passo ai padroni di casa del Matese. È finita 2-0 per i casertani, a segno nella ripresa con El Ouazni e Ricamato.

La gara è subito vivace. Passano appena due minuti ed il portiere rossoblù Romano si erge a protagonista, neutralizzando un penalty – concesso per atterramento in area di Tribelli – calciato dall’esperto El Ouazni. Al quarto d’ora si fa viva l’Afragolese con una bella combinazione Celiento-Longo, con quest’ultimo che tenta la conclusione al volo senza però inquadrare la porta. Due minuti più tardi è il palo a dire di no ad Alfageme, lanciato in contropiede ed abile a eludere Cassandro: micidiale la sua conclusione, che si stampa sul legno. Nel frattempo, cambio forzato per l’Afragolese, che perde Micillo (toccato duro da un avversario), rilevato da Galletta. Alla mezz’ora il grande intervento del portiere di casa a sventare il sinistro di prima intenzione di Caso Naturale. L’Afragolese pareggia il conteggio dei legni al minuto 38: Longo va di testa su corner di Liccardo, centrando il legno.

Ad inizio ripresa, consueta girandola di sostituzioni per mister Agovino. Dieci minuti e la gara viene sospesa per qualche minuto a causa di un improvviso e violento acquazzone. Alla ripresa dei giochi, altri cambi per l’Afragolese: fuori Cassandro, Cordato, Liccardo, Tarascio, Celiento e Caso Naturale, dentro Senese, D’Angelo, De Marzo, Silvestro, Liguori e Romeo.

Dopo le occasioni fallite da Alfageme per i padroni di casa e dai neo entrati Silvestro e Romeo per gli ospiti, passa il Matese con El Ouazni, a segno con un agevole tap-in sugli sviluppi di una precedente conclusione di Alfageme. Dieci minuti ed arriva il raddoppio, propiziato da uno svarione rossoblù: ne approfitta Ricamato, che trafigge Romano in uscita.

Appuntamento al Moccia – Per l’Afragolese è adesso tempo di presentarsi ufficialmente alla piazza. l’appuntamento è per mercoledì – 8 settembre – alle ore 19 allo stadio Moccia, che riapre i battenti dopo la lunga chiusura causa Covid. L’evento è aperto al pubblico.