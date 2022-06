Afragolese ko in finale: non basta Elefante, la Torres trionfa nei palyoff

S’infrange a Sassari il sogno playoff dell’Afragolese. Nella finale del girone G i rossoblù di Fabiano cedono di misura al Vanni Sanna ai padroni di casa: 2-1 il finale, nel segno di Kujabi e Ruocco.

La prima frazione di gioco registra due occasioni di marca sarda – Torres pericolosa prima con Ruocco e poi con Dametto – e termina a reti inviolate.

Nella ripresa Afragolese pericolosa al 5’ con Celiento – servito da Esposito –, che guadagna l’area ma conclude fra i guantoni di Salvato. Due minuti più tardi è vantaggio Torres: lo innesca Ruocco – perfetto l’aggancio sulla chirurgica sventagliata di Masala –, il cui assist è un invito a nozze per l’accorrente Kujabi, che fredda Campisi. Il raddoppio arriva nel giro di quattro minuti nel segno di Ruocco, che insacca di testa sugli sviluppi di una punizione di Bianchi. L’Afragolese accorcia al minuto 34: Bittaye va via a due avversari, entra in area e serve Elefante, che di sinistro realizza il gol che riaccende la speranza. Speranza che sfuma gradualmente, fino all’ultimo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Nel frattempo il Vanni Sanna s’infiamma e trabocca d’entusiasmo. Finisce con i sardi portati in trionfo dal proprio pubblico.