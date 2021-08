Afragolese ko nel test col Taranto: «Ho visto una squadra con grandi idee»

È terminato col risultato di 4-2 per il Taranto – neopromosso in C –, l’allenamento congiunto di questo pomeriggio fra la compagine ionica e l’Afragolese. Al netto del poker incassato, decisamente un buon test – il primo stagionale – per la squadra di Agovino, che si presenta ai nastri di partenza della prossima serie D con espliciti propositi di vittoria.

La gara – disputata a San Giovanni Rotondo, quartier generale dei pugliesi – è viva e combattuta sin dalle prime battute. Taranto subito pericoloso con Saraniti (insidioso il suo sinistro) e Labriola (conclusione che scheggia il palo). La sbloccano i rossoblù di Laterza al 20’ con un’inzuccata di Beneassai su corner di Marsili. Sette minuti e l’Afragolese pareggia i conti con Fabio Longo, a segno – anche lui – di testa su assist dalla destra di Caso Naturale. Nuovo vantaggio Taranto al 35’ con Saraniti, che con un altro colpo di testa – su traversone di Versienti – fa 2-1.

Nella ripresa, mister Agovino cambia subito nove undicesimi (restano in campo solo Di Girolamo e Liccardo)dieci minuti e Liguori - dopo uno scambio con Celiento - firma il nuovo pari Afragolese con un piattone sotto la traversa. Dopo una traversa di Saraniti, arriva (al 20’) il 3-2 tarantino, siglato – nemmeno a dirlo – di testa da Zullo, su assist dalla destra di Versienti. Il poker arriva dagli undici metri, tra le proteste. Non tanto per la decisione del direttore di gara di sanzionare col penalty l’intervento di Romano su Italeng, quanto per la realizzazione di quest’ultimo in seconda battuta (rigore ripetuto per un’irregolarità nella ricorsa dell’attaccante): Romano intuisce la traiettoria ma non sventa, con la sfera che entra in porta e poi ne esce per un buco nella rete. Sfera sul fondo per i ragazzi di Agovino, gol regolare, invece, per il direttore di gara.

Al termine del match, la soddisfazione del tecnico Agovino: «Abbiamo voluto un test così impegnativo perché attendibile. Oggi ho visto una squadra con idee, capacità di palleggiare. C'è ancora da lavorare, alla fine abbiamo forse pagato i pochi cambi a disposizione. Domani riposiamo, ma da mercoledì si riprende a lavorare sodo. Complimenti però alla squadra, che oggi ha espresso concetti importanti, nonostante si sia a lavoro da appena una settimana. Ripeto, ho visto una squadra con grandi idee».