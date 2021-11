Afragolese ko a Lanusei: avvio da incubo, non riesce la rimonta nella ripresa

Nella domenica in cui la capolista Giugliano incappa nel primo pari stagionale (1-1 nela sfida al vertice con l’Aprilia), l’Afragolese perde ulteriormente quota rispetto alle primissime posizioni. I rossoblù cadono a Lanusei e si ritrovano scavalcati in classifica dalla Torres, che consolida il proprio piazzamento playoff così come il Team Nuova Florida, corsaro ad Arzachena ed ora seconda forza del girone. In Sardegna i rossoblù di Fabiano cedono per 3-2 ai padroni di casa. Consistente la dose di rammarico per la corposa mole di palle gol prodotta nel secondo tempo.

Avvio choc per l’Afragolese. Non passa nemmeno un minuto e Carta porta in avanti il Lanusei, insaccando di testa sugli sviluppi di una respinta di Romano su conclusione di Meledandri. Incassato il colpo, i rossoblù provano subito a riorganizzare le idee e vanno al tiro con Tarascio, che però non inquadra lo specchio. Stesso esito – al quarto d’ora – per la conclusione di Esposito, che tenta la battuta a rete dopo uno scambio con Caso Naturale. Petruccelli allenta la pressione ospite con un diagonale che si spegne sul fondo ma un minuto più tardi – corre il 21’ – Macrì di testa, sugli sviluppi di un corner, da 2-0. Tre minuti e l’Afragolese riapre i giochi. Caso Naturale, messo giù in area da Benvenuti, rimedia il penalty che capitan Longo realizza per il 2-1. Qualche minuto più tardi proprio Longo ruba palla in area e innesca Celiento, che da posizione interessante tenta la conclusione a giro: sfera di un nulla sul fondo. Altra ghiotta occasione rossoblù qualche minuto più tardi: velenosa la conclusione di Tarascio, che sfiora l’incrocio dei pali. Allo scadere il tris dei padroni di casa: lo realizza Gemini, anche lui di testa, su assist di Petruccelli.

Doppio cambio Afragolese ad inizio ripresa: dentro De Marzo e Sorgente per De Rosa e Tarascio. Pochi minuti e proprio il neo entrato De Marzo ci prova con un insidioso sinistro che sfiora il palo. Mister Fabiano, intanto, cambia ancora: fuori Galletta, dentro Cordato. Celiento ci prova con una delle sue ubriacanti giocate ma il suo sinistro si infrange sul palo. Sorgente va di testa su cross di Micillo: sfera altra sulla traversa. Il gol arriva al minuto 25: lo realizza Di Girolamo, con un’imponente inzuccata su angolo di Celiento. Si esaurisce qui, però, la spinta rossoblù. Afragolese al secondo stop consecutivo.