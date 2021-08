Afragolese nel ritiro di Rivisondoli: Marzullo saluta i rossoblù

Afragolese a lavoro a Rivisondoli. È cominciata quest’oggi la seconda fase della preparazione precampionato dei rossoblù di mister Agovino – protagonisti preannunciati della prossima stagione –, che continueranno a lavorare nella località abruzzese per i prossimi dieci giorni.

Mercato in uscita – Nel frattempo, il club ha salutato (l’ormai ex) capitano Flavio Marzullo. «In questo viaggio di tre anni e quasi cento presenze con i colori rossoblù – così la società nella nota che ha ufficializzato la separazione –, le emozioni sono state tante come i goal, gli assist e le magie. Sempre onorando la maglia e la fascia di capitano indossata. È stato un bel percorso, tra infinite gioie, come la conquista della serie D dopo ventotto anni e la vittoria della prima storica Coppa Italia, ma anche tante sofferenze, come quelle vissute la passata stagione».