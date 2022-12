L'Afragolese riabbraccia Celiento: «Puntiamo a una classifica importante»

La classifica non rispetta certo le ambizioni iniziali e nemmeno il potenziale di un organico allestito per essere protagonista. A dispetto delle difficoltà, il patron Niutta ha piazzato un altro colpo da novanta: Marzio Celiento torna a vestire la maglia dell’Afragolese. «Non ha bisogno di presentazioni il “marziano”, che la scorsa stagione è diventato uno dei protagonisti a suon di goal della cavalcata rossoblù, culminata con la finale playoff di serie D».

Reduce da un’esperienza all’Angri nella prima parte della stagione, «Celiento è già apparso carico non appena ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all'Afragolese fino alla fine della stagione attuale». Pronto alla sua nuova avventura in rossoblù: «Ritorno ad Afragola con tanto piacere e tanta voglia di mettermi al servizio dei miei compagni e dello staff, per poter raggiungere posizioni in classifica più importanti, che possano rispecchiare lo sforzo di una società ed una piazza blasonata».

«Ciao Angri, è stato un piacere aver indossato i tuoi colori così importanti. È stato bello gioire e rialzarci dopo le delusioni iniziali. Vi auguro di raggiungere obiettivi importanti»: così Celiento si è congedato dai grigiorossi prima di tuffarsi nella nuova esperienza all’Afragolese.

Dopo Celiento, Boubacar Coulibaly. L’attaccante esterno classe 2000, reduce da un’esperienza al Fossano, arriva a rinforzare ulteriormente il pacchetto avanzato rossoblù. «Nazionalità maliana, Boubacar è un mancino naturale. Potenza ed elevazione – così il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa – sono solo alcune delle sue migliori qualità». Formatosi nelle giovanili del Real Orione Vallette, il giovane passa poi alla Primavera dell’Ascoli, poi il passaggio al Chieri prima del Fossano.