Afragolese-Matera senza tifosi: porte chiuse a Barra per l'allerta meteo

L’obiettivo è tornare subito alla vittoria per riavvicinarsi al treno playoff e restituire sostanza alle ambizioni iniziali, in parte compromesse dall’incerto avvio di stagione. Dopo il pari nel derby del Conte con la Puteolana, l’Afragolese punta adesso il Matera (staccato in classifica di una sola lunghezza): contro i lucani resteranno chiuse le porte dello stadio Caduti di Brema di Barra. La misura restrittiva, comunicata nel tardo pomeriggio dal club rossoblù, è stata disposta per motivi di sicurezza in conseguenza dell’allerta meteo diramata – anche – per la giornata di domani.

La corsa playoff – In calendario, per domani, lo scontro diretto tutto salentino fra Casarano (quinto) e Nardò (quarto); l’Altamura (sesto) ospiterà la capolista Barletta, il Brindisi se la vedrà al Fanuzzi con il fanalino di coda Puteolana, mentre il Martina ospiterà il Molfetta. Per l’Afragolese, dunque, vietato steccare ancora.