Afragolese-Nardò 2-2, ma il pari d'orgoglio non basta per lasciare il sestultimo posto

Prova di forza dell’Afragolese, che al Vallefuoco di Mugnano impatta col Nardò, seconda forza del campionato: 2-2 il finale, che non vale però a schiodarsi dal sestultimo posto in classifica. I rossoblù viaggiano a quota 32: a +1 c’è la Nocerina, a +3 il Gladiator.

L’avvio di gara dell’Afragolese è decisamente convincente. Dodici minuti ed è 1-0 nel segno di capitan Longo, che dal dischetto realizza il gol del vantaggio: è il 40esimo sigillo per lui in maglia rossoblù. Nel finale di frazione Provitolo dice di no ad una velenosa conclusione ravvicinata di Gjonaj.

Il pareggio del Nardò arriva ad inizio ripresa nel segno di Addae; dieci minuti più tardi è di nuovo vantaggio Afragolese: sponda di Celiento per Longo, da questi a Tripicchio, che di destro fa secco il portiere neretino. Il definitivo 2-2 arriva al minuto 25, ancora con Addae. L’ultimo brivido arriva alla mezz’ora, lo confeziona Antonacci, che va al tiro tutto solo in area ma trova il palo a dirgli di no.