Afragolese, Niutta allenta le pressioni: «L’obiettivo è arrivare tra le prime cinque»

«Ringrazio Agovino per tutto quello che ha dato all’Afragolese ma adesso abbiamo voltato pagina. Abbiamo scelto un tecnico vincente e questa è la miglior risposta che potessimo dare alla piazza ed a tutti quei fenomeni che pensavano che il nostro progetto si sarebbe arenato». Non le manda a dire il presidente dell’Afragolese Raffaele Niutta. a margine della rifinitura al Caduti di Brema di Barra, il patron rossoblù precisa poi obiettivi e ambizioni in vista del campionato ormai alle porte. «Sono certo che mister Fabiano ci porterà serenità e soddisfazioni. Credo che questa squadra possa darcene, ma nessuno le pretende. Noi non dobbiamo vincere niente, sappiamo solo d’aver costruito una buona squadra che può rientrare tra le prime cinque. Ecco, è questo il nostro obiettivo, arrivare tra le prime cinque, anche in vista della riforma dei campionati che si farà: vogliamo entrare nella élite dei dilettanti».

L’Afragolese disputerà le gare interne al comunale di Barra: «Attendiamo l’ok definitivo – spiega Niutta –, in attesa che si adegui il Moccia».

Nel frattempo, presentato mister Fabiano, il club ha ufficializzato la rifondazione anche dello staff tecnico. Nel ruolo di secondo è stato annunciato l’ex Savoia Antonio Barbera, mentre l’ex Turris Franco Senatore è il nuovo preparatore dei portieri.