Afragolese, Niutta annuncia drastiche novità: «Azzerate tutte le cariche dirigenziali»

Aria di novità in casa Afragolese. Mentre la squadra prosegue regolarmente la preparazione agli ordini di mister Fabiano in attesa della ripresa del campionato (prevista per il 23 gennaio, salvo ulteriori slittamenti), il presidente Raffaele Niutta è intervenuto sulla organizzazione e sulla struttura dell’assetto societario, praticamente resettandolo, avendo «azzerato tutte le cariche dirigenziali ad esclusione di quelle operative». La presentazione della nuova struttura è attesa nei prossimi giorni: «La prossima settimana saranno resi ufficiali i nuovi membri dello staff dirigenziale».

L’intervento del patron, questa la certezza che emerge dall’ambiente rossoblù, non è destinato in alcun modo ad intaccare l’ambizioso progetto tecnico, del tutto sganciato – dunque – dalle dinamiche societarie. Piuttosto, l’obiettivo è rifondare la compagine dirigenziale nell’ottica di un radicale e generale consolidamento, programmatico come gestionale.