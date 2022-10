Afragolese-Nocerina a porte chiuse: ordinanza del sindaco di Pomigliano

Afragolese-Nocerina si giocherà a porte chiuse, contrariamente a quanto disposto nei giorni scorsi. Un'ordinanza del sindaco di Pomigliano d'Arco, città che ospiterà il match, ha accolto le richieste della Prefettura di Napoli che aveva chiesto provvedimenti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in vista dell'incontro in programma domani pomeriggio.

L'istanza del Prefetto faceva riferimento agli incidenti avvenuti lo scorso 28 settembre in occasione della gara Afragolese-Martina Franca, durante la quale un tifoso era precipitato dal settore Tribuna per il cedimento di un tubolare in ferro.

Il sindaco di Pomigliano d'Arco ha ulteriormente fondato il suo provvedimento sulla segnalazione della Questura, relativa alla presenza di «ammassi accanto alla tribuna ospiti di cumuli di calcinacci, ferrame e lamiere coibentante, provenienti dalle operazioni di abbattimento di un manufatto abusivo costruito all’interno dello stadio oggetto di recente dissequestro». Stando alle disposizioni del primo cittadino, dovrà essere il Pomigliano Calcio - gestore dell'impianto - a rimuovere questi pericolosi materiali di risulta.