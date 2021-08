Afragolese ok nel test col Vastogirardi: 2-1 nel segno di Caso Naturale e Sorgente

Successo di misura per l’Afragolese di mister Agovino nell’allenamento congiunto contro il Vastogirardi. Dopo il tris al Sesto Campano (Eccellenza molisana), questa volta i rossoblù hanno affrontato al comunale di Rivisondoli (sede del ritiro fino martedì) un avversario di pari categoria, imponendosi nel segno di Caso Naturale e Sorgente. Di mezzo, il momentaneo pari molisano targato Ruggieri.

Il vantaggio Afragolese nasce da una perla di Celiento: illuminante – corre il 7’ – il suo filtrante per Caso Naturale, che dribbla il portiere in uscita ed insacca. Rossoblù vicini al raddoppio al 20’: fulminea ripartenza innescata da Liccardo che lancia Longo: delizioso il suo appoggio per Celiento, che da buona posizione spedisce sul fondo di testa. Il pareggio del Vastogirardi al 35’ con Ruggieri, che beffa Romano su punizione. Molisani pericolosi qualche minuto più tardi con Acunzo, che – sempre su calcio piazzato – centra stavolta la traversa. Ci riprova Ruggieri, ancora su punizione, trovando stavolta un attento Romano a sventare. Cambio forzato per l’Afragolese, che perde Di Girolamo: al suo posto Forte.

Nella ripresa, solita girandola di sostituzioni per mister Agovino. Sei minuti e Sorgente riporta in avanti i suoi con un preciso diagonale che vale il definitivo 2-1. Blinda il successo il neo entrato Diodati, che al minuto 33 sventa l’ultimo, velenoso assalto molisano.