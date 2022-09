Rivoluzione Afragolese: panchina a Bitetto, via il diesse Romano

L’Afragolese ha scelto Leonardo Bitetto per il dopo Cioffi. Sarà l’ex Cavese e Cerignola a guidare i rossoblù nel campionato in cui Longo e compagni hanno intanto esordito raccogliendo un pari a Bitonto.

«Un profilo importante e carismatico, scelto dal presidente Niutta e da tutto lo staff dirigenziale, che calza a pennello con gli obiettivi societari prefissati di inizio stagione»: così il club nella nota con cui ha ufficializzato l’intesa. «Dopo l’esperienza nelle giovanili del Bari, la carriera di Bitetto – da allenatore – si svolge prevalentemente tra serie C1 e serie C2»: particolarmente «significative le annate di Manfredonia, con cui conquista – nelle stagioni 2003/04 e 2004/05 – una doppia promozione dalla serie D alla serie C1, Giulianova, dove ottiene la promozione in serie C1 vincendo i playoff, e Melfi, con cui conquista una storica promozione in serie C1. In seguito esperienze con Ischia, Cavese, Audace Cerignola dove vince i playoff di serie D, Casarano e Nereto».

Innesto in mediana - Ufficiale intanto l'intesa con il centrocampista ivoriano Aboubakar Soumahoro Langone. Classe 2000, Langone è reduce da un'esperienza con il Francavilla in Sinni. In precedenza, per lui esperienze con Team Altamura, Fidelis Andria e Picerno, con cui ha ottenuto la promozione in serie C. «Dotato di una buona tecnica e di un'ottima intelligenza tattica, può agire in diverse zone del centrocampo, adattandosi con estrema facilità».

Ai saluti, invece, il diesse Pierangelo Romano: «La società ringrazia enormemente il direttore sportivo per l'ottimo lavoro svolto finora e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale».