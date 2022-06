Afragolese, panchina a Cioffi; Niutta: «Risolviamo questione Moccia»

Parte ufficialmente il nuovo corso Afragolese. Reduce dalla sconfitta nella finale playoff contro la Torres e risolto il rapporto con Franco Fabiano, il club rossoblù riparte da mister Renato Cioffi. «Faremo il possibile per metterlo nella condizione di svolgere al meglio il suo lavoro e di entusiasmare il popolo afragolese»: così il presidente Niutta nel corso della conferenza che ha dato il là alla programmazione della prossima stagione.

Si è soffermato sull’annosa questione stadio il patron, rivolgendo un accorato appello all’Amministrazione comunale: «Questa società va sostenuta da popolo e istituzioni. L’Afragolese è di Afragola, perciò dimostriamolo. Non voglio essere petulante, però invito il Comune a farci sapere dove potrà giocare l’Afragolese. Quale campo devo indicare alla Lega? Chiedo un incontro al sindaco per avviare un discorso costruttivo in questo senso».

Quindi l’intervento del neo tecnico: «Doverosi i complimenti a Fabiano – ha esordito così Renato Cioffi – per quanto fatto e costruito nella passata stagione. Adesso si cambia registro perché ognuno ha il suo modo di fare. Essere qui per me è un onore ma è giusto quel che dice il presidente a proposito del Moccia: senza stadio società e squadra non possono esprimersi al massimo. La mia Afragolese? Sarà fatta di uomini veri, pronti a sputare sangue per questa maglia».