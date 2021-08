Afragolese, pari in rimonta col Casoria: un gol per tempo

Pari in rimonta per l’Afragolese nel test con il Casoria. Al Caduti di Brema di Barra, ospiti in avanti al 20’ della prima frazione e poi riupresi ad inizio ripresa da D’Angelo. Nell’undici iniziale proposto da mister Agovino non c’è Di Girolamo, costretto al forfait nel corso dell’ultima amichevole con il Vastogirardi; in avanti, confermato il tridente Caso Naturale-Celiento-Longo.

La prima occasione da gol è dell’Afragolese: Galletta innesca Longo, che controlla di petto e batte a rete ma alza troppo la mira. Al 20’ il vantaggio Casoria con La Torre. Incassato il gol, i rossoblù tentano la reazione immediata lungo l’asse Celiento-Longo, cui si oppone in maniera decisiva il portiere. Quattro minuti più tardi è il palo a dire di no a Celiento, che s’invola sulla sinistra, elude un avversario e calcia a rete. Alla mezz’ora si supera il portiere ospite, sventando un penalty calciato da Longo.

Nella ripresa, mister Agovino cambia i sette undicesimi (restano in campo Cassandro, Liccardo, Celiento e Longo). Afragolese vicinissima al pareggio con Romeo, che anticipa di testa il portiere ma manca di un nulla il bersaglio, scheggiando la traversa. Il pari rossoblù al minuto 8: Liccardo pennella su punizione per la testa di D’Angelo, su cui stavolta nulla può il portiere ospite. Quattro cambi in rapida sequenza per mister Agovino: fuori Longo, Liccardo, Diodato e Romano, rilevati da Sorgente, De Marzo, Cassandro e Forte. Protagonista il portiere ospite fra il 18’ e il 20’: prima sventando il velenoso tiro a giro di Silvestro, poi bloccando il destro secco di Sorgente. Finisce sostanzialmente qui il match. Primo pari per in rossoblù in questa pre-season, dopo il ko contro il Taranto ed i successi contro Napoli Primavera, Salernum, Sesto Campano e Vastogirardi.

Mercato – Nel frattempo, il club del patron Niutta ha rafforzato il parco under con due innesti. Si tratta di del centrocampista classe 2000 Armando D'angelo, già con Agovino al Giugliano, e dell’attaccante classe 2003 Davide Romano, proveniente dal settore giovanile della Casertana.