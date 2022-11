L’Afragolese riparte da Massimo Agovino. Il club del patron Niutta ha sciolto le riserve e deciso di puntare su un ex per il dopo Bitetto, esonerato dopo tre sconfitte consecutive. «Si tratta di un ritorno in rossoblù per Agovino – così la società nella nota che ha ufficializzato l’intesa –, che ha guidato l'Afragolese per pochi mesi la scorsa stagione, prima di interrompere consensualmente il rapporto con la società rossoblù».

Quest’oggi il neo tecnico è stato presentato alla squadra ed ha diretto il suo primo allenamento. Inalterata la composizione dello staff: saranno Nicola Agosti, Pasquale Pastore e Lorenzo La Licata a coadiuvare Agovino in questa nuova esperienza rossoblù.

Dopo le tre sconfitte consecutive contro Brindisi, Barletta e Team Altamura, l’Afragolese riparte adesso dal derby in casa della Puteolana, fanalino di coda ma reduce dal buon pari in casa del Casarano.