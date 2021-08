All'Afragolese il Memorial Pippo Viscido: a Baronissi decide un gol di Miceli

Si è concluso con un successo di misura dell’Afragolese – che a tempo quasi scaduto ha steso il Salernum – il primo Memorial Pippo Viscido. Al Figliolia di Baronissi i rossoblù di Agovino dominano in lungo e in largo ed alla fine passano con un’inzuccata di Miceli.

La gara – Afragolese subito pericolosa con Longo, che scatta sul filo del fuorigioco e conclude da posizione defilata: gran risposta dell’estremo difensore di casa, Viscido. L’undici di Agovino ci riprova tra il 20’ e il 40’, prima con Tarascio e poi con Di Girolamo, sempre di testa: fa ancora buona guardia Viscido. Allo scadere della prima frazione, doppia occasione in rapida sequenza per gli ospiti, pericolosi con Caso Naturale e – sugli sviluppi dell’azione – con Longo, che cerca la porta da poszione quasi impossibile, trovando ancora una volta un attento Viscido a sbarrargli la strada.

Nella ripresa, subito quattro cambi per Agovino: fuori Tarascio, Cassandro, Caso Naturale e De Marzo, dentro Silvestro, Forte, Liguori e Miceli.

Al 20’ la conclusione di Celiento – al tiro dopo uno scambio al limite con Longo – finisce di un nulla alta sulla traversa. Altri due cambi per l’Afragolese: spazio a Bartoli e Cavallo, al posto di Cordato e Celiento.

Al minuto 89, l’inzuccata di Miceli, a segno sugli sviluppi di una giocata di Liccardo.

Il ricordo – «Portiamo con orgoglio questo trofeo a casa. Grazie Pippo, per averci onorato della tua presenza nella nostra società. Ringraziamo la società ASD Salernum Baronissi per l'ospitalità, l'impeccabile organizzazione e la sportività»: così il club di Niutta con una nota a margine del match, in memoria di Pippo Viscido, scomparso in tragiche circostanze nello scorso mese di maggio.