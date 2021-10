Afragolese alla quarta vittoria di fila: Longo e Nocerino stendono il Formia

E sono quattro. Allo stadio Papa di Cardito, l’Afragolese centra il quarto successo consecutivo: contro il Formia finisce 2-1. I rossoblù si confermano terza forza del campionato, a tre lunghezze dalla capolista Giugliano (che continua a marciare a punteggio pieno) e ad una dall’Aprilia.

A Cardito sblocca dopo appena un minuto Fabio Longo, sempre più leader: il capitano, servito da Nocerino, anticipa tutti e batte a rete, trovando però la risposta dell’estremo difensore laziale, che poi nulla può sul secondo tentativo – stavolta di testa – dell’attaccante, che vale l’1-0. Ricciardi ci prova per l’Insieme Formia direttamente su punizione, ma rimedia solo un corner. Afragolese vicina al raddoppio al quarto d’ora, ancora con Longo, al tiro da posizione ravvicinata: stavolta Zizzania dice di no e chiude in corner. Dieci minuti e ci pensa Nocerino a mettere dentro il 2-0 con una precisa inzuccata su cross dalla sinistra di Liccardo. Gli ospiti tentano la reazione e alla mezz’ora si rendono pericolosi in due occasioni: prima Di Vito spedisce di testa sul fondo, poi Gargiulo trova la decisiva opposizione di Romano.

Nella ripresa, due minuti e gli ospiti la riaprono con Simonetti. L’Afragolese non si scompone e riprende a macinare occasioni: ghiotta quella targata Caso Naturale – innescato dopo un bello scambio fra Longo e Tarascio – sventata da un decisivo Zizzania. Poi il sinistro di Tarascio che si spegne di un nulla sul fondo. È l'ultima emozione del match, che l'Afragolese amministra senza affanni, blindando tre punti che consolidano il terzo posto.