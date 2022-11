Afragolese, il presidente Niutta choc: «Io minacciato di morte a Brindisi»

È un fiume in piena il presidente dell’Afragolese Raffaele Niutta. Animato da energiche ambizioni legate al rettangolo verde ma al tempo stesso ancora fortemente provato dagli episodi legati alla convulsa gara di Brindisi. Con una consolazione, però. Che viene dal potenziale tecnico affidato a mister Bitetto. «A Brindisi la partita l’abbiamo affrontata col piglio giusto. La prima mezz’ora è stata solo di marca afragolese. Poi c’è stato quel rigore per il Brindisi, ma noi non ci siamo demoralizzati, abbiamo continuato a praticare un bel calcio e nel secondo tempo abbiamo meritatamente ripreso la partita. E così, mentre loro calavano agonisticamente, perché è sul piano fisico che l’hanno messa, noi stavamo per ribaltarla con Longo. Peccato poi per quel finale non ben amministrato e per quel calcio d’angolo che ci ha castigato. Adesso però dimentichiamo in fretta questa partita e pensiamo al Barletta».

Quindi un messaggio ben preciso a squadra e tecnico. «Dobbiamo osare di più. Abbiamo allestito una rosa importante, parecchio importante. Forse siamo secondi al Napoli, perdonerete la presunzione. Me la voglio giocare, abbiamo tutte le carte in regola per far bene, perciò chiederò al mister di osare di più. Voglio anche perdere ma creando 40 palle gol a partita. Finora abbiamo disputato gran belle gare ma servono i risultati. Domenica in panchina a Brindisi c’erano quasi 200 mila euro. Vorrei farlo capire ai ragazzi e al mister, per le qualità che abbiamo a disposizione il livello in campo non deve mai calare».

Sui fatti di Brindisi: «Sono parecchio amareggiato. Chi mi conosce bene sa quanto sia istintivo: le partite le vivo da tifoso, ma mai mi sarei immaginato di andare su un campo di calcio e rischiare la vita. È gravissimo che un presidente o un vicepresidente o un socio mi abbiano minacciato di morte e per questo ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Sono nauseato, non ho parole per descrivere quanto vissuto. E dire che Brindisi ha una storia importante. Giuro che non abbiamo fatto nulla per istigare. Avrei anche accettato gli insulti se in qualche modo li avessimo provocati. Ed invece loro mi sono venuti incontro urlandomi che mi avrebbero tagliato la testa: non erano tifosi ma dirigenti. Com’è possibile? Non avevo detto una sola parola. Inveivano anche nel post partita, anche in presenza della polizia. Te lo puoi aspettare da pseudo tifosi ma non dalla dirigenza. Noi abbiamo tutt’altra idea del calcio. Per noi è anzitutto fair-play, al di là dell’agonismo in campo. Le nostre accoglienze lo dimostrano. Per questo procederemo per le vie legali ed abbiamo chiesto apposita autorizzazione alla Lega. Ho anche pensato di lasciare il calcio, tanta è l’amarezza, ma l’idea di portare avanti un progetto è adesso una priorità. Confesso però si essere parecchio provato emotivamente. Non so come ho fatto a non reagire, ma è stata la scelta più saggia. Sto male, non me lo merito, come non lo meritano la mia società e la città di Afragola. Spero che la giustizia faccia il suo corso. Se così non sarà, farò io un passo indietro».