Afragolese, Raffaele Niutta lascia: «Offeso e umiliato, ora tocca alla città»

Finisce l’era di Raffaele Niutta ad Afragola. Con un lungo videomessaggio diramato attraverso i canali social del club, l’ormai ex patron rossoblù ha ufficializzato il proprio addio alla piazza. «Il progetto finisce qui, anche se non finiscono le responsabilità, perché terrò fede ai miei impegni fino al termine della stagione. Poi spero che qualche imprenditore afragolese riesca ad avviare un progetto importante».

Un addio denso di amarezza e di precise stoccate. «Mi sento rossoblù più di tanti afragolesi, cui – fatta qualche eccezione – manca senso di appartenenza. La mancanza di uno stadio ha indubbiamente acuito le difficoltà incontrate in questi anni ma io ci ho provato comunque. Sicuramente ho commessi degli errori, mettendoci però sempre la faccia. In cambio ho invece spesso ricevuto offese dirette alla mia figura di presidente e uomo, sono stato attaccato perfino come padre e come marito. È stato superato il limite, è stato toccato il fondo. Ho speso tanti soldi in questa piazza, più di quanti se ne vedano tra i professionisti. Ho sempre provato a coinvolgere gli afragolesi, che però, fatta qualche eccezione, devono capire che il calcio è aggregazione e non vetrina personale».

L’affondo è incalzante: «Mi sono dovuto difendere da attacchi vergognosi. Mi sarei aspettato una forte reazione a mia difesa: una reazione che c’è anche stata, ma in silenzio. Non va bene. Ne ho sofferto. Vado via a malincuore: avevo un progetto importante, ho speso tanto e vedere nell’ultima partita sole 50 persona allo stadio a Cardito è vergognoso. Non è colpa mia, a dispetto di quel che dice qualcuno. Ho portato ad Afragola i migliori calciatori della categoria, potevo andare a fare calcio ad altrove ed invece ho sempre fatto di Afragola la mia priorità».

Ora tocca alla città: «Vado via ma non posso regalare il titolo. In passato ho anche regalato ma non sarà questo il caso. Sono stato mortificato e umiliato».

Nel frattempo, ufficializzato l’addio del patron, il club ha provveduto ad azzerare tutte le cariche societarie. «Rimarranno attive fino al termine della stagione solo le figure operative sul campo».