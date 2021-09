Afragolese, remuntada di coppa: Real Aversa eliminato nel finale

Allo stadio Papa di Cardito festeggia l’Afragolese, che raccoglie un successo alla prima uscita stagionale e stacca il pass per il primo turno di Coppa Italia. Che fatica però contro il Real Aversa, che trova il meritato vantaggio a metà ripresa e cede solo nel finale al forcing dei rossoblù, che ribaltano lo svantaggio nel giro di due minuti a ridosso del triplice fischio. Caso Naturale e Liguori (dagli undici metri) siglano le reti che valgono il pass per il turno successivo della competizione tricolore.

Nella prima frazione di gioco sono gli ospiti a creare le maggiori insidie. Passano quattro minuti, e il Real Aversa è subito pericoloso con Montaperto, che – su assist di Ndiaye – lascia partire un gran destro sventato da un attento Romano. Si ripete il portiere rossoblù al minuto 27, neutralizzando un insidioso tiro-cross di Chianese.

Nella ripresa, un minuto e l’Afragolese ci prova con Longo, che di testa impegna severamente il portiere ospite. Al 7’ Strianese fa tremare i padroni di casa con una gran conclusione che si stampa sulla traversa. Doppio cambio quindi per mister Agovino: dentro Galletta e De Marzo per Cordato e Romeo. Sono però ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio: Russo calcia a botta sicura su traversone di Mariani, ma viene murato dalla difesa di casa. Non inquadrano invece la porta – per l’Afragolese – prima Cassandro, che ci prova dai trenta metri, poi Micillo (la sua conclusione lambisce il palo e si spegne sul fondo). Al 25’ il vantaggio ospite: lo realizza Chianese con un gran tiro su assist di Ndiaye. Longo ci riprova di testa, ma sono ancora gli ospiti – al 38’ – a sfiorare il gol con Montaperto.

Al 43’ Caso Naturale riacciuffa il pari risolvendo d’opportunismo un batti e ribatti in area. Due minuti più tardi, Liguori completa la remuntada dagli undici metri, realizzando il penalty che vale il passaggio di turno. Nell’occasione, secondo giallo per il granata Hutsol.

Festeggia dunque l’Afragolese, che avanza in Coppa; per il Real Aversa un ko con parecchi rimpianti.