Afragolese in rimonta col Cynthialbalonga: Campisi blinda i tre punti nel finale

Prezioso successo di misura per l’Afragolese nel recupero della 29^ giornata. Allo stadio Caduto di Brema di Barra i rossoblù s’impongono per 2-1 sul Cynthialbalonga nel segno di Longo e Celiento e consolidano il quinto posto, portandosi a +4 sulla diretta inseguitrice Aprilia.

Laziali pericolosi nel primo quarto d’ora in due occasioni con Roberti, cui si oppone efficacemente un attento e reattivo Campisi. Il vantaggio ospite arriva al minuto 21 con Alessandro, ma dura appena sette minuti: l’1-1 porta la firma di Longo, che insacca di piatto destro su assist di Esposito. Al 35’ Fabiano è costretto al primo cambio: dentro Percuoco a rilevare l’infortunato Senese. L’Afragolese la ribalta allo scadere della prima frazione con Celiento, protagonista di un pregevole assolo: l’attaccante elude due avversari e di destro insacca il pallone del 2-1.

Intenso l’avvio di ripresa. Ospiti subito pericolosi con Bolo, che impegna severamente Campisi su punizione. Due minuti più tardi l’Afragolese sfiora il tris con Esposito, che manca di un nulla il bersaglio con una gran conclusione dal limite. Al 12’ s’infrange sul palo il colpo di testa di Barbarossa. Ultimo brivido in pieno recupero, quando Campisi – con un decisivo intervento – sventa la velenosa conclusione a giro di Alessandro e blinda i tre punti. Un minuto più tardi, il rosso diretto a Tarascio, che lascia l’Afragolese in inferiorità numerica. Finisce qui la gara, con l’undici di Fabiano che festeggia un successo che vale oro in chiave playoff.