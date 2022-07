Afragolese in ritiro a Solofra: rossoblù a lavoro dal 25 luglio

Comincerà il 25 luglio il lavoro sul campo dell’Afragolese di mister Renato Cioffi in vista della prossima stagione. I rossoblù svolgeranno la prima fase della preparazione presso lo stadio Comunale di Arienzo, dove lavoreranno per una settimana prima della partenza per la sede del ritiro pre-campionato, che quest’anno si svolgerà a Solofra. «Una delegazione rossoblù composta dal diggì Orefice e dal team manager Raffaele Bassolino – fa intanto sapere il club con una nota ufficiale – ha svolto un sopralluogo nella cittadina avellinese», visionando sia la struttura che ospiterà il gruppo squadra, il Solofra Palace Hotel, che lo stadio Agostino Gallucci di Solofra.

Perfezionata l’organizzazione del ritiro, dall’Afragolese, quindi, un «sentito ringraziamento al consigliere comunale con delega allo sport Vincenzo Bryan Penna, per la fattiva collaborazione nell'organizzazione del ritiro».