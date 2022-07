Afragolese scatenata: un ex Catania per la difesa

Non conosce sosta il mercato dell’Afragolese. Da oggi fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Cioffi anche Massimiliano De Angelis. Terzino classe 1996, «arruolabile anche come classico quinto a sinistra», De Angelis è «cresciuto nelle giovanili del Sorrento ed ha già alle spalle una carriera ricca di esperienza, avendo militato tra le fila – tra le altre – di Ternana, Catania, Akragas, Gioiese, Castrovillari, Città di Nocera, Sarnese, Ebolitana, Battipagliese, Costa d'Amalfi e Mariglianese, con cui ha vinto da protagonista il campionato di Eccellenza nella stagione 2020/21, divenendo la scorsa stagione un titolare inamovibile anche in serie D».

«Troppo facile accettare la proposta di far parte di un progetto importante»: queste le sue prime parole a margine della firma. «Sono già carico anche perché indossare questa maglia non è un qualcosa che capita tutti i giorni. Sono sicuro che tutti insieme riuscire