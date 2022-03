Afragolese nel segno di Di Girolamo e Longo: secondo successo di fila col Monterotondo

Secondo successo consecutivo per l’Afragolese, che dopo il blitz in terra sarda contro il Latte Dolce, ottiene un altro prezioso successo contro il Monterotondo. Allo stadio Papa di Cardito finisce 3-2 per i rossoblù, che si confermano quinta forza del girone nel segno di Di Girolamo e Longo (doppietta per lui).

L’approccio alla gara dei padroni di casa è veemente. Quattro minuti e Di Girolamo lancia in profondità Bittaye, che scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Proietti, abile nell’occasione a rifugiarsi in corner. Al 10’ è già vantaggio Afragolese. Lo realizza Di Girolamo, che – sugli sviluppi di una rimessa laterale – sfrutta una sponda di Caso Naturale e di potenza scarica in rete. Rossoblù vicini al raddoppio al minuto 22: su corner di Elefante, la sfera finisce in area a Longo, che in spaccata conclude di un nulla sopra la traversa. Il raddoppio – meritato – arriva al 34’. Lo propizia una rapida combinazione Caso Naturale-Bittaye, con quest’ultimo che (solo davanti al portiere) sceglie l’appoggio per Longo: tutto solo, il capitano fa 2-0.

Nella ripresa, sei minuti e il Monterotondo accorcia le distanze con Riccucci, che poco dopo sfiora il colpo del 2-2 direttamente su punizione, trovando il palo a negargli la gioia della doppietta. Gioia che invece arriva puntuale per capitan Longo, che – al 17’ – di testa, su pennellata di Caso Naturale, fa 3-1.

Tris di sostituzioni per Fabiano, che inserisce Celiento, Cordato e De Marzo per Elefanti, Longo e Bittaye. A otto minuti dal termine De Marzo sfiora il poker con un tiro a giro che si spegne di un nulla sul fondo; due minuti più tardi Esposito – sugli sviluppi di una punizione di Celiento – tenta la conclusione al volo arpionata da Proietti. Nel finale il sigillo di Svidercoschi per il definitivo 3-2.