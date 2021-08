Afragolese nel segno di Longo e Romeo: tris nel test con il Sesto Campano

Successo in amichevole per l’Afragolese di mister Agovino, che nel ritiro di Rivisondoli ha affrontato quest’oggi il Sesto Campano, formazione impegnata nel campionato di Eccellenza molisana. Il test è terminato col risultato di 3-1 per i rossoblù, nel segno di Longo e Romeo (autore di una doppietta).

Partono subito forte i ragazzi di Agovino, che sfiorano il vantaggio dopo appena due minuti con Longo, che – su spunto di Silvestro – scatta sul filo del fuorigioco, supera il portiere e batte a rete, trovando però un difensore a sventare proprio sulla linea di porta. Rossoblù pericolosi con D’Angelo e Liccardo (su punizione): fa buona guardia il portiere molisano. Alla mezz’ora la sblocca il bomber Longo, che firma l’1-0 dagli undici metri. Primo cambio per l’Afragolese, che richiama in panchina il portiere Romano: al suo posto Mariano.

Nella ripresa, mister Agovino ridisegna il proprio scacchiere, lasciando in campo, rispetto all’iundici iniziale, soltanto Di Girolamo, Cordato e Longo. Quattro minuti e Romeo trova il raddoppio sugli sviluppi di un calcio piazzato di De Marzo: agevolato da una carambola in area, non deve far altro che ribadire in rete da distanza ravvicinata. I molisani accorciano le distanze al 10’ con Di Baia; subito dopo, la t

Prossimo appuntamento – L’Afragolese tornerà in campo sabato 28 agosto per un altro test, stavolta contro una formazione di pari categoria, il Vastogirardi. Si giocherà sempre al comunale di Rivisondoli, ancora a porte chiuse.