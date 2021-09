Afragolese, slitta la presentazione; in Coppa con il Real Agro Aversa

È stata rinviata a venerdì la presentazione dell’Afragolese allo stadio Moccia. L’evento, inizialmente in programma per mercoledì sera, è slittato «in quanto – fa sapere il club – non è ancora pervenuta l'autorizzazione dalle autorità competenti». Mancava insomma l’ok dell’autorità di Pubblica Sicurezza. Tutto rinviato dunque a venerdì, alle ore 19. L'ingresso allo stadio, nel rispetto delle misure anti contagio, sarà consentito soltanto ai titolari di green pass.

Girone di campionato e Coppa Italia – Nel frattempo, la Lega Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi per il prossimo campionato. I rossoblù sono stati inseriti nel raggruppamento G, quello sardo-laziale, insieme a Gladiator e Giugliano. SI preannuncia incandescente la lotta per la promozione tra i professionisti: oltre all'Afragolese, ci sono anche - su tutte - Torres, Albalonga e Giugliano.

L’esordio in Coppa Italia è invece in programma per domenica: i ragazzi di Agovino affronteranno il Real Agro Aversa. La vincente se la vedrà col Giugliano.

Mercato – In giornata è stato annunciato il centrocampista classe 2001 Francesco Suraci. Il giovane, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, nelle ultime due stagioni ha maturato una convincente esperienza in serie D con il Roccella. Suraci è già a disposizione di mister Agovino.