Afragolese, tris al Napoli Primavera: remuntada rossoblù nella ripresa

Successo in rimonta per l’Afragolese contro il Napoli Primavera. Test più che positivo per i rossoblù di Agovino, che - dopo il ko rimediato lunedì contro il Taranto - all’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola si sono imposti per 3-1 sugli azzurrini.

Gara sbloccata dal sigillo di Ambrosino, che – dopo un insidioso tentativo di Caso Naturale – porta in avanti l’undici di Frustalupi dopo appena sei minuti di gioco. Azzurrini ancora pericolosi due minuti più tardi con Saco - 2002 in prova -, cui si oppone efficacemente Romano.

Nella ripresa, girandola di sostituzioni per Agovino, che cambia sei undicesimi dello scacchiere iniziale. Restano in campo Di Girolamo, Cordato, Caso Naturale, Celiento e Longo; spazio a Mariano, Galletta, Forte, Tarascio, Silvestro e De Marzo. Otto minuti e, sugli sviluppi di una giocata di Celiento, Hysaj devia nella propria porta per l’1-1 Afragolese. Il sorpasso arriva quattro minuti più tardi. Ispira Celiento, realizza Caso Naturale con un agevole tap-in. Cambia ancora mister Agovino: fuori proprio Caso Naturale, Tarascio, Celiento, Di Girolamo, Mariano e Longo, per far spazio a Liguori, Carrotta, Romeo, Cassandro, Diodato e Faye. Il 3-1 arriva alla mezz’ora. Lo realizza Liguori (poco prima pericoloso su punizione), con un sinistro sotto l’incrocio.

Progressivi dunque i segnali di crescita di Longo e compagni, ad appena dodici giorni dall'inizio della preparazione.