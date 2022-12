Afragolese, volto nuovo in attacco: firma un attaccante scuola Juve

Un altro attaccante alla corte di Agovino. Fabio Padulano, «mancino naturale che ha nella rapidità e nel dribbling le sue armi migliori», è il volto nuovo dell’Afragolese.

Reduce da un’esperienza al Grosseto – dove ha disputato la prima parte della stagione –, l’esterno classe 1994 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, maturando poi esperienze tra i professionisti – serie C – con Messina, Arezzo, Lumezzane, Vigor Lamezia e Bisceglie; in D ha fatto tappa a Bitonto, Marsala e Siena.

«Sono contento – le sue prime dichiarazioni da calciatore rossoblù – perché arrivo in un progetto importante, anche se la situazione non è delle migliori e bisogna cercare di uscirne il più rapidamente possibile. Nei miei nuovi compagni ho notato da subito un entusiasmo importante e una voglia di rivalsa fondamentale per cominciare a risalire la classifica. Sono già a disposizione del mister e cercherò di dare il massimo in campo».