Secondo turno sul campo amico del Guariglia per il fanalino Agropoli che sull'impaito di casa ospita il Gravina. Per il neo tecnico Stefano Ferragina, alla sua seconda panchina con la squadra tirrenica come accaduto nella gara del debutto si trova a fare i conti con le molte assenze tra infortunati Cappiello e Mariani, il cui rientro è rinviato e Proto in forse, e squalificati Orefice, al suo ultimo turno ai box, e Guida, per cui si trova a fare di necessità virtù nel consueto 4-4-2 con il ruolo di terminali affidato a Doto e Solazzo. L'obiettivo è quello di tornare a fare punti anche se la situazione è compromessa, con i dirigenti che stanno lavorando per salvare il titolo. Prezzi popolari per questa gara solo 5 euro con ingresso gratuito per le donne. La gara che inizia alle ore 14.30 sarà diretta da Dorillo della sezione di Torino. © RIPRODUZIONE RISERVATA