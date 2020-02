Per l'Agropoli la sfida al " Degli Ulivi" contro la Fidelis Andria era una sorta di ultima chiamata per cercare di rientrare in un discorso salvezza, ma la formazione del neo presidente Nicola Volpe, non è riuscita nell'impresa e ha ceduto ai pugliesi che si sono imposti due a zero con una rete per tempo. Gianluigi Procopio, tecnico dei delfini, ha gettato nella mischia fin dal primo minuto l'ultimo tesserato il centrocampista Giuseppe Di Lascio, e nella prima frazione l'Agropoli ha tenuto il passo dei pugliesi che solo nel secondo minuto di recupero sono riuscciti a sbloccare il risultato con una rete di Gulic. Per l'Agropoli è stata una mazzata rientare negli spogliatoi sotto di una marcatura. Nella ripresa al minuto 29 Yeboah, ha trovato il raddoppio e fissato il punteggio sul 2-0. Per l'Agropoli ultimo posto, mentre la Fidelis Andria sale 26 a meno due dalla salvezza diretta. © RIPRODUZIONE RISERVATA