L'Agropoli sul campo amico del Guariglia affronta il quotato Cerignola, che dopo una partenza a rilento è in evidente risalita. I delfini dal canto loro dopo il pesante passivo della scorsa giornata provano a mettere punti in carniere in attesa di lunedì quando si riapre la sessione invernale del calcio mercato dove il club del presidente Bisogno, è pronto ad intervenire in modo consistente. Per questa gara il tecnico dei tirrenici Gianluca Procopio, appare fare affidamento nel reparto arretrato sulla consolidata coppia Bonfini- Sgambati, mentre a centrocampo Acunzo e Numerato con Camara più avanzato, come terminali Agate ed uno tra Solazzo e Cozzolino. Fischio d'inizio alle ore 14.30 arbitra Mucera di Palermo. © RIPRODUZIONE RISERVATA