Al Guariglia va in scena il classico coda-testa tra l'Agropoli che chiude mestamente la classifica del girone H di serie D e il blasonato Foggia, che invece occupa la piazza d'onore dopo aver perso la leadership del raggruppamento nel turno precedente. Il pronostico appare scontato a favore dei sataneli del tecnico Corda, di contro però i tirrenici di Procopio, proveranno a vendere cara la pelle come hanno fatto sul campo del Sorrento. Per questa gara il trainer dei delfini appare orientato a proprorre ancora il 4-4-2 con la linea difensiva che prevede l'impiego al centro di Bonfini e Sgambati, mentre ad agire sulle corsie dovrebbero esserci Guida e Matrone. Nella mediana Acunzo, apparso in buone condizioni e Numerato, con Pagano e Proto a completare la linea del reparto. In avanti appare certo il recupero di Cappiello, mentre per l'altra maglia ballottagio tra Solazzo e Carrafiello. Partiranno dalla panchina gli ultimi due innesti in chiave under: il terzino Ziroli e l'attaccante Del Negro. Arbitra Cutrufo di Messina e si inizia alle ore 14.30.