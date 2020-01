C'erà grande attesa per l'incontro di questo pomeriggio richiesto dal Collettivo Tifosi Agropolesi con il presidente Stefano Bisogno e i rappresentanti del Comune, nell'occasione a fare da padrone di casa il sindaco della città tirrenica Adamo Coppola. Nella sede consiliare gremita per l'occasione da tanti sostenitori del Delfino, quest'ultimi hanno chiesto in modo deciso che l'attuale gestione lasciasse il campo ad una cordata che fa capo ad imprenditori locali e un gruppo di tifosi.



Il presidente Bisogno, tra la contestazione generale ha provato a replicare alle accuse che gli sono state mosse e si è detto pronto alla cessione del club. Il nuovo gruppo che si accinge a subentrare è disposto ad accollarsi tutte le pendenze relative agli stipendi dei calciatori e dei tecnici oltre ai debiti che sono maturati con aziende ed enti. Bisogno a questo punto si è detto pronto a rinunciare al 20% che aveva richiesto per essere risarcito dagli investimenti fatti finora a favore dell'Agropoli. Il passaggio ufficiale delle consegne da Bisogno al nuovo gruppo è atteso per lunedì alla presenza del sindaco Coppola e della delegazione de Collettivo Tifosi Agropolesi. Meno di 48 ore e ci sarà l'atteso closing per cercare di rilanciare il progetto Agropoli 1921. © RIPRODUZIONE RISERVATA