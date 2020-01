La capolista Bitonto non fa sconti al fanalino di coda Agropoli e vince in modo netto e convincente contro una formazione che ha messo in campo solo l'orgoglio, troppa e tanta la diffrenza dei valori in campo e al triplice fischio non poteva che esserci il successo dei pugliesi. La gara si è messa subito bene per la capolista che al 9' è passata in vantaggio con Lattanzio, che ha sfruttato un corner, Al 27' è arrivato il raddoppio con Gianfreda in seguito ad un calcio di punuzione. E sul 2-0 per il Bitonto si è chiuso il primo tempo.



Nella ripresa è arrivata anche la terza marcatura al 34' Patierno ha messo il sigillo al match che confemra il Bitonto leader del girone H mentre l'Agropoli chiude mestamente la classifica. Ora in casa dei delfini l'attenzione è tutta rivolta all'incontro di domani tra il presidente Bisogno e la cordata pronta a subentare per chiudere la stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA