Per l'Agropoli non si arresta la crisi e nell'anticipo della 15esima giornata di serie D girone H, i delfini incappano nella nona sconftta stagionale. Al Fanuzzi di Brindisi, le due squadre si ritrovano dopo sei mesi, ovvero dalla finale di andata dei play off di eccellenza, in qell'occasione la formazione pugliese si impose 1-0, e anche grazie al pareggio nel match di ritorno, riuscì a centrare la promozione in D, obiettivo che l'Agropoli ha poi ottenuto attraverso la riammissione. E lo stesso risultato di 1-0 è maturato oggi. Ai ragazzi di Ciullo, è bastata la rete di Ancora al 35' del primo tempo per portare a casa i tre punti e condannare l'Agropoli a rimanere in fondo alla classifica. Un successo in casa per il Brindisi, che arriva dopo 70 giorni di digiuno, mentre per l'Agropoli che si è presentato in Puglia con una rosa composta in gran parte da under non è bastato il cuore e l'orgoglio per riuscire a portare a casa almeno un punto. Intanto i tifosi tirrenici, attendono rinforzi dal mercato, che finora non sono arrivati a fronte di tre uscite. E domenica al Guariglia di Agropoli, arriva il Nardò in quello che si annuncia come uno scontro per evitare l'ultimo posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA