L'Agropoli venutosi a trovare a corto di portieri dopo la squalifica di due turni del titolare Sanchez e l'infortunio del secondo Colella, alla vigilia della difficile sfida con il Fasano vice capolista del girone H di serie D, ha deciso di tornare sul mercato e con la consulenza di Fabrizo Fabiani, figlio di Angelo ds della salernitana, ha tesserato il giovane under Edoardo Selva, 20 anni, il quale ha già giocato in quarta serie con le maglie del Nardò e del Taranto. Il giovane estremo difensore è già a disposizione del tecnico dei delfini Giueppe Procopio, e quasi certamente sarà lui a difendere i pali nel match di domenica in programma al Guariglia con inizio alle ore 14,30. Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA